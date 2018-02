Oeps: zóveel calorieën zitten er in een paaseitje

Pasen komt er weer aan en dat betekent dat de paaseitjes langzaam maar zeker ons huis binnen beginnen te rollen. En deze paaseitjes verdwijnen vervolgens al snel in onze buik. Heb jij je daarna weleens afgevraagd hoeveel calorieën er eigenlijk in zo’n overheerlijk hapje zitten?

Klein paaseitje

Een klein paaseitje van melk-, pure of witte chocolade, van ongeveer 7 gram per stuk, bevat rond de 38 calorieën. Je kunt daarom beter voor een paaseitje met pralinevulling gaan, want deze bevat 31 calorieën.

Groot paasei

Een groter paasei van ongeveer 50 gram bevat maar liefst 276 calorieën. Maar ook hierbij geldt: eieren met pralinevulling bevatten minder calorieën dan zijn massieve chocoladebroertjes: namelijk 222 calorieën (maar dat klinkt nog steeds niet erg geruststellend).

Stiekem weerhoudt ons dit er niet van om de eitjes te laten staan. Want o, wat zijn we er toch gek op…

Bron: gezondheidsnet.nl. Beeld: iStock