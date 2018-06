Zoveel calorieën zitten er in 1 slok gin-tonic

Het is zomer en tja, dat mooie weer smeekt altijd om een lekker verkoelend drankje. Of twee.

Dan wil het weleens gebeuren dat je een cocktail inschenkt voor jezelf. Of dat je een wijntje erbij pakt. Wat kun je het beste kiezen als je een beetje op de lijn wilt letten? Een gin-tonic is altijd heerlijk en fris, maar ja… Zitten daar niet veel calorieën in? Het valt alles mee.

Per glas van 200 milliliter zitten er 120 calorieën in één gin-tonic. Neem je een gewoon slokje, dan drink je ongeveer 10 milliliter. Kortom: je drinkt dan 6 calorieën per slokje gin-tonic. Dat is minder dan in witte wijn: dan krijg je ongeveer 7 calorieën per slokje binnen. Dus of je nu voor een zomerse cocktail kiest of voor een glas wit – het maakt niet zo gek veel uit. Proost, dus. Op de zomer.

Beeld: iStock