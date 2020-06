Wow: zoveel calorieën eet je al gauw in een all-you-can-eat sushirestaurant

Rijst, vis en groente: een rolletje sushi lijkt een bom van voedingsstoffen en vitamines. En het is nog mager ook! Toch? Nou, dat blijkt helaas toch anders te zitten. Een rolletje sushi blijkt namelijk een caloriebom te zijn.

Daar kwam diëtist Katherine Zeratsky achter tijdens haar onderzoek.

In haar onderzoek naar de overheerlijke rijstrolletjes bleek dat een sushirolletje op zichzelf niet zo heel veel kwaad kan. Hier zitten gemiddeld zo’n 125 calorieën in. Dat staat ongeveer gelijk aan het eten van 2 bonbons en dan heb je met een rolletje sushi nog meer voedingsstoffen te pakken ook! Toch zit de vork anders in de steel bij sushi. Omdat het gezond aanvoelt, ben je namelijk al gauw geneigd er meer van te eten.

Een gemiddelde avondmaaltijd bevat zo’n 700 tot 1000 calorieën. Dat betekent dat je met 7 stukjes sushi al een heel diner op hebt qua calorieën. Maar je lichaam denkt daar anders over. Zo blijkt dat de meeste mensen in een all-you-can-eat sushirestaurant al gauw 2000 calorieën binnenkrijgen. Dat is het gemiddeld aantal calorieën dat een vrouw op een dag nodig zou hebben. En dat eet je dan in 1 diner.

Verraderlijk

De verraderlijkheid van sushi zit hem in de rijst. De sushirijst die wordt gebruik is namelijk een stuk calorievoller dan gewone rijst. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van rijstazijn tijdens de bereiding van sushirijst. Dit is een mix van azijn en suiker die nog eens wat extra calorieën toevoegt aan het eten.

Ook zijn mensen geneigd om all-in te gaan bij een sushirestaurant. Ze eten al gauw het dubbele van wat ze normaal nodig zouden hebben. Hierdoor neem je dus al gauw meer calorieën tot je. Daarbij gaan veel sushi-eters los met de sojasaus. Ieder rolletje wordt in het zoute goedje gedipt, wat nog eens extra veel calorieën toevoegt aan je hapje. Hierdoor telt het aantal calorieën dat je binnenkrijgt met het eten van sushi al gauw op.

Tempura

Maar hoe houd je een all-you-can-eat sushiavond nou een beetje gezond? Ten eerste is het belangrijk om goed na te denken over je keuzes. Zo zijn de gefrituurde (tempura) rolletjes al gauw een stuk calorierijker dan de groenterollen. Ook sushisoorten met sauzen kun je beter af en toe laten staan. Daarbij kun je proberen om te minderen met de sojasaus. Probeer af en toe eens niet te dippen of gewoon wat minder. De gember en wasabi die tijdens een sushidiner op tafel wordt gezet is namelijk ook een heel goede smaakmaker en een stuk gezonder dan sojasaus.

Bijgerechten

Daarbij kun je in plaats van de sushisoorten ook eens op een andere pagina in het menu kijken. Heb je bijvoorbeeld al eens gekeken bij de bijgerechten? Zo zijn er vaak gegrilde groenten op de kaart te vinden, zure komkommerhapjes of gestoomde edamameboontjes. Wil je toch liever vis? Kijk dan eens bij de sashimi. Dat is rauwe vis maar dan zonder de rijst.

Luisteren

Boven alles is het gezond om goed naar je lichaam te luisteren. Vraag jezelf eens af: heb ik hier echt trek in? Waarom bestel ik nog meer? Is het omdat ik echt trek heb of omdat ik ‘nu de kans heb om dit te eten’? Als dat het laatste is kun je de sushi namelijk beter laten staan. Het zal namelijk zeker niet de laatste keer zijn dat je in een sushirestaurant bent en je hoeft niet per se alles nu te eten. Maar zegt jouw lichaam dat je gewoon lekker wilt eten en wilt blijven genieten? Doe dat dan ook lekker. Want zo nu en dan even genieten van iets wat je écht lekker vindt, is ook heel wat waard.

Zin om thuis eens sushi te maken? Met dit recept maak je dat snel én gezond.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock.