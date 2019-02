Cappuccino met erwtenmelk: durf jij het aan?

“Doe mij maar een cappuccino met havermelk.” Gingen je oren hier een jaar geleden nog van klapperen, zijn we nu inmiddels wel gewend aan alle alternatieven voor koemelk. In bijna ieder koffiezaakje kun je tegenwoordig haver-, amandel of sojamelk krijgen. De kans is groot dat we daar dit jaar nóg een variant aan toe kunnen voegen.

Erwtenmelk schijnt het helemaal te worden.

Lekker romig

Nou klinkt een groene cappuccino niet bepaald lekker, maar daar hoeven we gelukkig niet voor te vrezen. Erwtenmelk wordt namelijk niet van groene erwten, maar van gele spliterwten gemaakt. De gele erwten geven de melk een romig kleurtje. Kijk, dat klinkt beter.

Calciumrijk

Nog meer goed nieuws: erwtenmelk is een gezonder alternatief voor koemelk. Er zit namelijk de helft minder suiker in, één derde minder verzadigd vet en 50% meer calcium. Zo is een glas erwtenmelk goed voor 8 gram calcium, ruim 8 keer zo veel als in amandelmelk. Ook fijn: in erwtenmelk zitten evenveel eiwitten als koemelk.

Milieuvriendelijk

Ook is erwtenmelk helemaal zuivelvrij en bevat het geen noten en soja. Goed nieuws voor mensen met een noten- en soja-allergie dus. Helemaal mooi is dat de melk ook beter is voor het milieu. In vergelijking met amandelen is er bijna 100 keer minder water nodig om erwten te verbouwen. Na Amerika is erwtenmelk nu ook in Engeland verkrijgbaar. In Nederland moeten we nog even wachten voordat de erwtenmelk in de supermarkt ligt, maar voor wie het nu al wil proberen: je kunt de melk via deze website bestellen.

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock