Heb je champagne over? Dít kun je er allemaal mee doen

Het einde van het jaar is in zicht, dus het is weer tijd om je goede voornemens op een rijtje te zetten. Vind je dit lastig? Dan kunnen de sterren je misschien wel een handje helpen.

Het nieuwe jaar staat al in de startblokken en zal ons hopelijk begroeten met mooie en gelukkige momenten. Maar neem het heft ook in eigen handen en stel jezelf een paar doelen en visies. Het is een kleine houvast om ervoor te zorgen dat 2021 voor jou sowieso goed start:

Advertentie

Steenbok – 22 december tot 19 januari

Voor de Steenbok is het belangrijk om een betere balans te creëeren tussen werk en privé. Jouw goede voornemens? Doe wat rustiger aan en neem wat gast terug. Zo creëer je rust in je hoofd en ben je uiteindelijk ook een stuk creatiever. En vergeet niet: succes op het werk heeft geen zin als je na je werk ongelukkig en uitgeput thuiszit.

Waterman – 20 januari tot 18 februari

Breng in 2021 wat meer creativiteit in je leven. Haal het artistieke in je naar boven en probeer van alles uit om erachter te komen waar je goed in bent. Schrijf je in voor een tekenles, ga schilderen of leer een instrument bespelen. Watermannen zullen volgend jaar wat meer risico’s moeten nemen, maar het is het echt waard.