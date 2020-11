Borrelliefhebbers opgelet: de ‘charcuterie chalet’ is de nieuwste foodtrend

Dol op borrelen, maar begin je je door het vele thuisblijven wel een beetje te vervelen? Dan is de nieuwste foodtrend echt iets voor jou.

Een tijdje geleden was de raclettebowl nog helemaal hip, maar het is intussen alweer tijd voor een nieuwe caloriebom: de charcuterie chalet.

Peperkoekenhuisje 2.0

Eigenlijk kun je de charcuterie chalets dé peperkoekenhuisjes van 2020 noemen. Het bouwen van een peperkoekenhuisje is hartstikke gezellig, maar zonde als je niet van zoetigheid houdt. Ben je meer een borrelliefhebber? Bouw dit jaar dan tijdens de feestdagen eens een hartige variant. Het vereist wel een middagje knutselen maar hé, dan heb je ook wat.

Creatieve bezigheid

De charcuterie chalet is namelijk een zelfgemaakt huisje bekleed met verschillende soorten vlees, kaas en andere hartige hapjes. Denk bijvoorbeeld aan salami, chorizo, crackertjes, kaasjes, gezouten stokjes, olijven, prosciutto ham en noten. De chalet wordt met zachte of gesmolten kaas aan elkaar gelijmd.

Wie extra creatief is, kan nog wat kerstdecoratie toevoegen, zoals een sneeuwpop van mozzarella, een slee van paprika, een kerstboom van tijm of een pad van olijven. Want het leuke aan de charcuterie chalet is: je kunt het zelf zo gek en lekker maken als je zelf wilt. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus leef je uit!

