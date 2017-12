Déze Chianti van Lidl is uitgeroepen tot een van de beste wijnen ter wereld

Een goede fles wijn hoeft echt niet altijd duur te zijn. De ‘Fortezza Dei Colli Chianti Classico Reserva’ van de Lidl kost slechts 5,99 en is deze week uitgeroepen tot één van de beste wijnen ter wereld.

Tijdens de International Wine Challenge (ook wel bekend als de ‘Oscars’ van de wijnindustrie), werd de rode wijn van de Lidl bekroond met één van de 14 gouden awards.

Blinde proeverij

In een blinde proeverij van Chianti Classico’s werd de wijn van Lidl gekozen boven flessen van 35 en zelfs 50 euro. Hiermee is de Chianti van de Lidl de goedkoopste wijn die werd bekroond met een award.

“Volle droge rode wijn’’

Nieuwsgierig naar de smaak? Als we de Lidl moeten geloven is de Fortezza Dei Colli Chianti Classico Reserva een “volle, droge rode wijn met rijpe, fruitige smaken, die heerlijk veelzijdig is én goed samen gaat met kalkoen, steak of varkensvlees.’’

Vaker gewonnen

Het is overigens niet de eerste keer dat de supermarktketen in de prijzen valt met een topwijn. In juni won Crémant de Bourgogne Blanc (7 euro) van Lidl een zilveren award op de International Wine & Spirits Competition.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook: 5x recepten met rode wijn die je vandaag nog wilt maken



Bron: Businessinsider. Beeld: iStock