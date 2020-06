Choco-liefhebbers opgelet: hier opent binnenkort een speciale chocoladebar

Zet 1 juli maar alvast in je agenda, want Tony’s Chocolonely opent dan een speciale chocoladebar in hartje Amsterdam. Hier kun je genieten van alle heerlijke chocoladecreaties, zoals een chocoladetap.

De chocoladebar opent in juli haar deuren in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De chocoladefans kunnen er terecht voor 2 dingen: je kunt er genieten van de lekkerste chocoladecreaties en je kunt er een verjaardagstaart versieren (zelfs als je niet eens jarig bent).

Advertentie

Tony’s chocoladeburgers

“Deze seriously crazy chocoladebar is voor iedere chocoladeliefhebber ’n chocodroom die uitkomt”, schrijft Tony’s op Instagram. “De hele dag door stromende chocotaps, deze crazy lekkere s’mores, zoete chocoladeburgers, bubbelwafels en cake die je zelf kunt versieren alsof het je verjaardag is. Nog ’n extra topping erop? Het houdt niet op! Choco-snorren en chocoladesaus langs je kin gegarandeerd (slabbers: check!).”