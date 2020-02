Dagje uit? Deze high tea's staan in het teken van chocola

Geen klassieke high tea, maar een chocolade-high-tea. Hetzelfde idee, alleen staat alles in het teken van chocolade. Lijkt dit je lekker? Op deze 5 plekken kun je terecht.

Advertentie

Lin’s Lounge & Chocolat Bar, Breda

Bij chocolaterie Lin’s Lounge in Breda heb je 2 verschillende chocoladeproeverijen. De Chocolade Proeverij bestaat uit 2 rondes vol zoetigheden en een drankje naar keuze. Je krijgt hier onder andere een stuk rolo-taart, bonbons en redvelvetcake. Je kunt ook kiezen voor de proeverij Dip in Heaven. Hiervoor kies je 4 smaken gesmolten chocolade van Callebaut. Je kunt kiezen uit melk, puur, wit, karamel, cappuccino, aardbei of sinaasappel. Bij de minifondues krijg je een plateau vol zoetigheden om in je chocola te dippen. Denk aan stukjes pannenkoek, banaan, spekjes en slagroomsoesjes.

Quetzal, Delft

Quetzal is een chocoladebar in Delft en Arnhem waar je kunt aanschuiven voor de ‘high choq’. Tijdens de 1e gang krijg je vloeibare chocolade met vers fruit en een glas prosecco. Bij de 2e gang krijg je een plateau vol lekkernijen, ijs en warme chocolademelk. Van tevoren reserveren is niet nodig bij Quetzal. Ideaal als je een spontaan dagje Delft of Arnhem hebt gepland.

The Chocolate Company, Deventer

1 van de populairste plekken voor een chocolade-high-tea is The Chocolate Company. Je krijgt zelfgemaakte bonbons, taartjes en de ‘chocfondue’ met fruit, marshmallows en koekjes. De zogeheten ‘high choc’ wordt afgesloten met een kop warme chocolademelk. Niet in de buurt van Deventer? The Chocolate Company heeft 17 filialen door heel Nederland zitten.

Chique O Latte, Utrecht

Bij Chique O Latte in Utrecht heb je de ‘Chiqueolatte Fondue’. Dit is een fondue in de smaken wit, melk, puur of ruby en wordt geserveerd vers fruit, marshmallows en lange vingers. Als je met meer dan 3 man bent, kun je vragen naar de High Chocolate. Dit is een grotere portie dan de Chiqueolatte.

Chocolaterie Pierre, Hillegom

Waar kun je beter een chocolade-high-tea doen bij een échte chocolaterie? Bij Chocolaterie Pierre kun je een chocoladefondue of een ‘high choc’ reserveren. Al het chocolade dat je hier eet wordt ambachtelijk gemaakt. Van achter de glazen ruiten kun je meespieken met het hele proces.

Zelf een high tea maken? Misschien is deze bakcursus dan iets voor jou.

Kom naar de paasbakcursus en leer bakken als Robèrt van Beckhoven € 89,- p.p. BEKIJK

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock