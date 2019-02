Er bestaat zoiets als chocolade hummus en zó simpel maak je het

Waarom hebben we hier niet eerder aan gedacht? Bij dit recept wordt het beste van twee werelden (zoet en zout) samengebracht. Houd je vast voor: chocolade hummus.

Wie dacht dat hummus zich enkel leende tot zoute snack, had het mis. Met een toevoeging van wat cacaopoeder en vanille (in plaats van knoflook en olie) tover je een heerlijk zoet hapje op tafel. Enfin, Luister maar:

Recept

Het Instagramaccount ‘Vegainsfood’ laat zien hoe je de chocolade hummus in een handomdraai maakt. Wat heb je ervoor nodig volgens hen?

400 gram gekookte of ingeblikte zoutvrije kikkererwten

2 eetlepels notenboter

Een scheutje plantenmelk

2-3 eetlepels cacaopoeder

Vanillearoma of extract

5 ontpitte dadels

Is het gezond?

Want dat vinden we natuurlijk ook belangrijk om te weten. Het fijne aan normale hummus is dat er vaak één gram vezels inzitten en één tot twee gram eiwit per portie. Goed nieuws: bij chocolade hummus is dat ook het geval. Maar anders dan normale hummus is het aantal suiker; namelijk 5 gram portie van twee eetlepels, volgens diëtist Maggie Michalczyk. De calorieën zijn wel hetzelfde: namelijk 50 per twee eetlepels. Best gezond dus, en daarom is het ook een goede vervanger voor chocoladepasta of hagelslag.

