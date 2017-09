Na witte, bruine en donkere chocolade is er nú een nieuwe kleur

De een houdt van witte chocolade en de ander kan het niet puur en donker genoeg zijn.

Voor alle twijfelkonten onder ons is er nu goed nieuws: we hoeven niet langer te kiezen tussen witte, melk- en pure choco. Vanaf vandaag kun je namelijk roze chocolade eten.

Fruit

Het werd bedacht door de grootste chocoladefabrikant van de wereld, Barry Callebaut. De roze en zoete chocolade heeft de naam ‘Ruby’ gekregen. De bonen komen uit verschillende plekken van over de hele wereld en smaken vooral een beetje fruitig. Het zou wat naar bessen smaken en verder vooral heel smeuïg zijn, zoals witte chocolade.

Geen toegevoegde stofjes

Het grappige is: om de chocolade te maken zijn helemaal geen kleurstoffen nodig. De roze tint krijgt de zoetige snack gewoon door de bonen zelf.

Deze unieke bonen zorgen voor de roze choco:

En zó ziet ’t eruit:

#Breaking: White, milk & dark chocolate – and today, the world is introduced to #RubyChocolate: https://t.co/gePxV9nePH #Innovation pic.twitter.com/ihzG5dIXh7

— Barry Callebaut (@BCgroupnews) 5 september 2017