Een droom die uitkomt: er bestaat nu een chocoladebar

Choco-ja-aaa! In Amsterdam opent Nederlands allereerste Cacao Bar. Een pop-up variant, welteverstaan. En dat is goed nieuws, héél goed nieuws.



Klinkt dit als een bar waar zo’n beetje alles van chocolade is gemaakt? Ja, dat klopt! Wie een dagje Amsterdam op de planning heeft staan, wil hier zeker even langs. Op 4 oktober opent de eerste pop-up Cacao Bar. Drie maanden lang eet je hier alles van chocolade. Wij zetten alvast een paar kruisen in onze agenda.

Chocoladedroom

Bij de Cacao Bar in het Westerpark kun je terecht voor allerlei cacaodrankjes. Wat dacht je van een chocodrank op basis van amandel- of kokosmelk met heerlijke kruiden zoals chili, gember en kardemom? Fijn: je mag hier naar hartenlust mixen en matchen. Naast drankjes kun je er natuurlijk ook terecht voor de lekkerste chocotaartjes en homemade chocolade. Een (chocolade) droom die uitkomt!

De chocoladebar van Pure Kakaw opent op donderdag 4 oktober. Meer informatie over de opening lees je hier.

Bron: PureKakaw.com. Beeld: iStock.