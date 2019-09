Eerste Nederlandse chocoladefabriek binnenkort open voor publiek

Was jij als kind ook gek op het verhaal Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl? Dan droomde je er waarschijnlijk ook van om zelf zo’n verrukkelijke fabriek bezoeken. Sommige dromen komen uit. Want binnenkort opent de eerste voor publiek te bezoeken chocoladefabriek haar deuren in Nederland.

Chocolatemakers is de naam van de fabriek, die vanaf 5 oktober 2019 te bezoeken is in aan de Radarweg in Amsterdam-West.

Advertentie

Cacaohaven

Het is niet zomaar dat de chocoladefabriek in onze hoofdstad gevestigd zit. Want Amsterdam heeft de grootste cacaohaven ter wereld. De fabriek Chocolatemakers is opgericht door Rodney Nikkels (48) en Enver Loke (45), die met het openen van de chocoladefabriek een jongensdroom laten uitkomen.

Droom

Aan het AD vertellen de vrienden: “Al sinds 2011 willen we mensen laten zien hoe chocolade wordt gemaakt. Met de opening van deze fabriek realiseren we dus een langgekoesterde droom.” De mannen doen álles zelf, van het contact met de cacaoboeren in Peru tot het verpakken van hun eigen chocoladerepen.

Ambachtelijk proces

Dit proces willen Rodney en Enver graag aan de buitenwereld laten zien. Het moet een tegenhanger van de massaproductie die in andere grote fabrieken plaatsvindt zijn. “Het gaat juist om het ambachtelijke proces waarbij het draait om kwaliteit in plaats van efficiëntie”, vertellen de chocolademakers.

Heb je nu ontzettend zin gekregen in chocolade? In deze video kun je zien hoe je heel gemakkelijk de allerlekkerste chocoladetaart kunt maken:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: iStock