Even slikken: er is nu chocoladekaas met stukjes sinaasappel te koop

We houden van kaas, we zijn dol op chocola, maar of die twee combineren een goed idee is… dát weten we zo net nog niet.

Wensleydale is een typisch Britse, romige en zachte kaas. Fabrikant Asda besloot het speciaal voor het feestseizoen eens over een totaal andere boeg te gooien door de kaas te voorzien van stukjes chocola en sinaasappel. Asda zelf omschrijft het kaasje als ‘heel romig met zoete chocoladestukjes en fris door de sinaasappel’. In Engeland vinden ze het trouwens heel normaal om de kaas te eten met fruit; Wensleydale wordt daar vaak gegeten met abrikoos of cranberry’s.

‘Kruimig en fris’

Chocola is echter nieuw en tóch even slikken… De kaasretailer iGourmet is echter laaiend enthousiast. Die omschrijft de chocoladekaas als ‘kruimig en fris met een aroma van honing. Het zoete samenspel van smaken zorgt voor een smakelijke, verrassende en aantrekkelijke toevoeging aan ieder kaasplankje’.

Wie in jouw familie zou je deze feestdagen heel gelukkig maken met deze kaas?

En als je dan toch een kaasplankje maakt… zó geef je het een persoonlijke touch.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock