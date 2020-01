Je chocolademelk zou nog lekkerder smaken uit déze kleur mok

Soms heb je gewoon chocolade nodig. Of dat nu in de vorm van een toetje, een reep of chocolademelk is, maakt niet uit. Maar dan wil je er natuurijk wel zo veel mogelijk van genieten.

En blijkbaar kan de kleur van je mok daaraan bijdragen.

Wit, crème, rood of oranje

Dacht je even dat drinken uit je favoriete mok voor de lekkerste smaak zorgde, dan zit je mis. Tenzij-ie oranje van kleur is dan. Onderzoekers van de Polytechnische Universiteit van Valencia en de Universiteit van Oxford lieten 57 geluksvogels 4 keer chocolademelk proeven, maar uit 4 verschillende kleuren mokken: wit, crème, rood en dus oranje.

Toch smaakverschil

Je zou denken dat de smaak van de chocolademelk hetzelfde beoordeeld werd achteraf, maar schijn bedriegt. De kandidaten proefden namelijk daadwerkelijk verschil, met oranje als unanieme winnaar. Daarnaast zou de inhoud van de crème-kleurige mok ook beter hebben gesmaakt. Op het gebied van zoetheid en geur werd de chocolademelk uit alle 4 de mokken hetzelfde beoordeeld, maar de uiteindelijke smaak dus niet.

Kleurenpsychologie, het blijft interessant.

Voor als dit nog niet genoeg was: zo maak je je warme chocolademelk nóg lekkerder (en leuker):

Bron: Margriet. Beeld: iStock