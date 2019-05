Dít chocolademerk lanceert een reep die smaakt naar verjaardagstaart

Er zijn zo van die dingen waar we allemaal heel erg blij van worden. Bijvoorbeeld: chocolade, taart en feestjes. Een bekend chocolademerk besloot die drie dingen met elkaar te combineren in één chocoladereep.

En daar worden we driedubbel blij van!

Elke dag jarig

De gloednieuwe Birthday Cake-reep van Hands off my chocolate is een feestje voor het oog én voor de tong. De reep ziet er niet alleen uit als een verjaardagstaart, maar smaakt ook net zo lekker. Hij bestaat uit discodip (want dat hoort bij een feestje natuurlijk), luchtige meringue en chewy aardbeienstukjes.

De Birthday Cake-reep is vanaf vrijdag een jaar lang te koop in de supermarkten en via de webshop van Hands off my chocolate voor € 2,05.

Bron: Hands off my chocolate. Beeld: iStock