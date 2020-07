Deze lekkere chocolademousse maak je met slechts 2 ingrediënten

Wil je een lekker, maar makkelijk toetje maken? Dan is dit wellicht de oplossing: deze chocolademousse maak je namelijk met maar 2 (!) ingrediënten.

Het enige wat je voor deze overheerlijke chocolademousse is pure chocolade en water. Makkelijker kan haast niet, toch?

Normaal gesproken adviseren chefkoks nóóit water met chocolade te mengen, aangezien er dan klontjes ontstaan of de mousse gaat schiften. Toch bestaat deze mousse alleen maar uit chocolade en water. De truc is om de chocolade op een bepaalde manier te kloppen.

IJsklontjes

Vul een kom met koud water en ijsblokjes. Zet boven op deze kom een andere kom. Zorg ervoor dat de bovenste kom het water en de ijsklontjes raakt. Begin dan met het smelten van de chocolade door 265 pure chocola (70% cacao) en 265 milliliter water in een middelgrote pan op het vuur te zetten. Blijf continu roeren om ervoor te zorgen dat het niet gaat schiften.

Doorroeren

Wanneer alle chocolade is gesmolten, giet je de gesmolten chocolade in de bovenste kom. Begin het mengsel luchtig te kloppen. Doe dit het liefst met een garde, want een handmixer gaat vaak te snel en te hard. Blijf goed doorroeren tot de textuur verandert. Uiteindelijk wordt het een mooie, dikke mousse. Deze kun je serveren in glazen schaaltjes of in mooie kopjes. Voeg wat noten, bessen, frambozen of slagroom toe en je heerlijke toetje is klaar.

Gelijk serveren

Doordat er geen room in is verwerkt, proef je de pure chocolade heel goed en dit zorgt voor heerlijke, intense smaak. Maar de mousse is hierdoor wel zeer machtig, dus maak niet te veel. Bovendien moet de mousse direct geserveerd worden, dus een dag van tevoren maken schiet niet op. Ondanks dat is het zeker een aanrader om een keer te maken.

Heb je iets meer tijd? Maak dan een keer een taart. Dít is het geheim voor de lekkerste chocoladetaart ooit:

