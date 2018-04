Zonder gouden wikkel ben je ook welkom in dit nieuwe chocolademuseum

Er bestaat sinds kort een chocolademuseum in Nederland. In het Zeeuwse Middelburg om precies te zijn. Daar zijn namelijk afgelopen weekend officieel de deuren geopend van het spiksplinternieuwe Sjakie’s Chocolademuseum.

Chocoladeliefhebbers (wie is dat niet?) kunnen hun hart ophalen in de vele kamers van het museum. Er worden rond de 500 verschillende soorten repen chocola vanuit de hele wereld getoond én verkocht. Dus de entree van €4,- betalen en over de drempel stappen, zal een beetje zo voelen:

In het museum kun je chocolade zien, ruiken, voelen en uiteraard proeven, vertelt oprichter Richard Jansen aan de Provinciale Zeeuwse Courant: “We willen dat mensen er minder van snoepen en er meer van genieten.”

Hij weet dat je de smaak van chocola pas écht ontdekt als je de tijd neemt om goed te proeven. “Dat gaan we mensen leren. Ze moeten niet de hals volproppen, maar genieten.”

Kamelenmelk

Richard tipt ook welke chocola je in ieder geval moet proberen als je in Middelburg bent. “Heel bijzonder is de chocola van kamelenmelk. Die melk geeft echt een andere smaak.”

Haal die kameel dus maar uit de schuur. Op naar Zeeland.



