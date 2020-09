Deze heerlijke chocoladesnack maak je met slechts twee ingrediÃ«nten

Zin in een snel tussendoortje, maar wil je nét even wat anders dan een gebruikelijke snack? Waag je dan aan deze heerlijke fudge. Het recept is super makkelijk en je maakt hem met slechts twee ingrediënten.

Let op: als je dit eenmaal begint te eten, is er een kans dat je niet kunt stoppen.

Advertentie

Chocolade fugde

Dit recept voor chocolade fudge is super simpel en ook nog eens heel erg lekker. Chocolade fugde is namelijk eigenlijk gewoon een héél smeuïge brownie, die niet eens in de oven hoeft. Om deze snack te maken meng je slechts twee ingrediënten met elkaar en laat je het mengsel even afkoelen in de oven. Zo gepiept dus!

Twee ingrediënten

Wat je nodig hebt voor dit ingrediënt is als volgt: één blikje gecondenseerde melk en 300 gram chocolade. Je kunt hiervoor pure chocolade, maar ook melkchocolade gebruiken. Let wel op: je gaat de chocolade mengen met de gecondenseerde melk, waardoor de chocoladesmaak al iets minder intens wordt. Pure chocolade is dus wel aan te raden bij dit recept, zodat je de chocola nog goed proeft.