Snel en lekker: voor deze chocoladetaart heb je geen oven nodig

Soms heb je wel zin om wat lekkers te maken, maar geen zin om ontzettend lang te moeten ploeteren in de keuken. Of je krijgt plots gasten over de vloer en wil je ze verwennen met een extravagant, huisgemaakt toetje in plaats van een bakje yoghurt. Herkenbaar? Dan is deze snelle chocoladetaart ideaal.

Je hebt er namelijk helemaal geen oven voor nodig!

Advertentie

Taart in tien minuten

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn, en toch is er geen woord aan gelogen: de chocoladetaart waar we het over hebben maak je in slechts tien minuten. Ja, dat lees je goed; tíen minuten. Dat komt omdat je geen oven hoeft voor te verwarmen gezien je de taart zonder oven kunt bakken. Je maakt het bijzondere baksel namelijk gewoon in de magnetron.