Smullen: zó maak je de favoriete chocoladetaartjes van Meghan Markle

Voordat Meghan Markle in het huwelijksbootje stapte met prins Harry had ze een blog. Op dat blog deelde ze allerlei persoonlijke zaken, waaronder het recept voor haar favoriete chocoladetaartjes. Het blog bestaat niet meer, maar het recept voor de gebakjes wél. Halleluja.

Loopt het water je al in de mond?

Eigen blog

Meghans blog heette The Tig en stond boordevol recepten en artikelen over mode, interieur en beauty. Ook deelde ze af en toe haar favoriete muzieknummers. Maar één recept sprong gelijk in het oog, en dat was het recept voor haar favoriete chocoladetaartjes. En dat zijn natuurlijk niet zomaar taartjes, nee, het zijn ware petit gateaux. Van die Franse taartjes met een krokante buitenkant en zachte, warme chocoladevulling. Zó lekker!

Hét recept

Haar blog is uit de lucht, maar het recept wisten we te achterhalen. Het is niet heel gezond (want met behoorlijk wat boter en suiker), maar dat mag de pret niet drukken. Lekker is het zonder twijfel. En als Meghan Markle het eet, eten wij het ook.

Ingrediënten

200 gram donkere chocolade

1/4 cup suiker

2 eetlepels ongezouten roomboter

2 eetlepels bloem

2 eieren

2 eigeel

Bakkers klaar?

Verwarm de oven voor op 180 graden

Smelt de boter en de chocolade in een pannetje

Meng de eieren, het eigeel en de suiker in een beslagkom en mix dit 3 minuten op een hoog tempo, tot het een luchtig geheel vormt

Meng vervolgens de chocolade en het meel, en voeg dit daarna bij de rest van de ingrediënten in de beslagkom tot het een fijn beslag wordt

Schep het beslag in lose cakevormpjes en bak ze in 6 tot 8 minuten tot de randjes krokant zijn

Garneer met poedersuiker en serveer met vanille ijs en frambozen.

Bron: Wayback Machine. Beeld: iStock