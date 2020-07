Deze heerlijke chocoladetruffels maak je met maar 2 ingrediënten

De recepten met maar 2 of 3 ingrediënten-trend op social media – en vooral TikTok – is een trend waar we geen genoeg van kunnen krijgen. Zo maak je al heerlijke chocoladetruffels met maar 2 ingrediënten.

Chocoladetruffels zijn heerlijk bij de koffie of als zoet tussendoortje en je maakt ze ook nog eens heel makkelijk zelf. Zéker wanneer je het populaire recept van TikTok-gebruiker @audreysaurus gebruikt. Alles wat je daarvoor nodig hebt, is een blik gecondenseerde melk en cacao.

Gecondenseerde melk

Zo maak je het: verwarm de gecondenseerde melk op laag vuur tot het een beetje begint te pruttelen. Giet het vervolgens in een kom en voeg de cacao in delen met een zeef toe om klontjes te voorkomen. Blijf roeren tot je een egaal mengsel hebt.