Waarom cinnamon rolls het bananenbrood van de tweede lockdown zijn

Was jij tijdens de eerste lockdown ook druk in de keuken met bananenbrood en zuurdezembolletjes? Trek je schort dan maar weer aan: tijdens de tweede coronagolf wil je namelijk cinnamon rolls proberen.

Thuis werken, dichte horeca en geen sociale activiteiten: het is hét recept om thuis de keuken in te duiken. Tijdens de eerste lockdown was vooral het bananenbrood behoorlijk in trek. Maar nu de dagen guurder worden, zijn we de smaak van tropisch fruit helemaal beu. Het moet knusser, warmer en gezelliger. Zie daar: de cinnamon rolls.

Advertentie

Cinnamon rolls

Het kaneelbroodje is vooral populair in de Zweden en wordt graag bij de koffie gegeten. Maar ook in de Nederlandse keukens worden steeds vaker kaneelbroodjes gebakken. Het is het perfecte lockdown-recept voor het najaar. De heerlijke kaneelsmaak past perfect bij het koude weer en de geur van de rolletjes maakt het thuiszitten toch een stuk gezelliger.