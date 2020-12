Heb jij al een lot in huis voor de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij? Er ís een kans dat je dan € 30 miljoen binnensleept vanavond. Maar die kans is niet bijster groot.

Rtl nieuws zocht namelijk uit hoe groot die kans precies is.

Helaas moeten we je meteen uit de droom helpen: de kans dat je bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij een groot bedrag binnensleept is minimaal. In 2019 werden er maar liefst 6,3 miljoen loten verkocht, wat de kans op de jackpot maar liefst één op de 6,3 miljoen maakte. Dat is een kans van 0,00000016 om precies te zijn.

Voor de rasoptimist klinkt dat misschien nog als een klein kansje. Maar we zullen het concreter voor je maken. Rtl nieuws stelde namelijk een lijst samen van kansen die groter zijn dan de kans op de jackpot vanavond. En dat geeft toch wel een reality check.

Reality check

Zo is de kans dat je acht keer op rij zes gooit met een dobbelsteen maar liefst 3,5 keer groter dan het winnen van de jackpot. Ook de kans dat je in ons kikkerlandje door de bliksem wordt getroffen is drie keer groter. De kans dat je – sorry, deze is eigenaardig – overlijdt in het verkeer is 267 keer groter dan de kans op de jackpot. En de kans dat je een parel in een oester vindt, is maar liefst 420 keer groter. En, voor wie toch nog een sprankje hoop heeft, de kans dat je de pincode van een gevonden pinpas in drie keer raadt is bijna 1900 keer groter dan de kans dat je in de prijzen valt bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij.

Waarom?

We horen je bijna denken: waarom doen er dan in hemelsnaam nog steeds zo veel mensen mee aan deze loterij? Als we een beetje de psychologie induiken, zijn daar genoeg verklaringen voor. Zo zijn we geneigd om kansen hoger in de schatten dan ze zijn, volgens econoom Mathijs Bouman. “Dat doen we bij loterijen, maar bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van overbodige verzekeringen”, vertelt hij aan Rtl nieuws. Volgens hem zijn mensen ‘heel dom’ op het gebied van kansberekeningen. We vallen dan terug op ‘magisch denken’. “Even op de dobbelstenen blazen voordat je gooit of je loten kopen bij een winkel waar al meerdere prijzen zijn gevallen.”

Kansberekeningen

We weten niet genoeg van kansberekeningen en omdat loterijen daar slim op inspelen, gaan er jaarlijks toch miljoenen Staatsloten over de toonbank. “Precies op dat gebrek aan kennis over statistiek springen loterijen handig in. De kans dat iemand die prijs wint is 100 procent, echt, iemand gaat hem winnen. Maar de kans dat jij hem gaat winnen is bijna nul.”

Fantasie

Daarbij heeft onze fantasie een hoop te maken met ons vertrouwen in loterijen. “Kansen op een bepaalde gebeurtenis worden waarschijnlijker geschat naarmate ze makkelijker voor te stellen zijn”, legt hoogleraar financiën Martijn van den Assem uit. “Door winnaars van loterijen in reclames te laten optreden, denken veel mensen: dat had ik kunnen zijn. Het is verdraaid slim om de kleine kans op het winnen van de hoofdprijs op die manier in beeld te brengen.”

Grotere kans

Als er niet één hoofdprijs van € 30 miljoen zou zijn, maar 30 hoofdprijzen van € 1 miljoen, zou de kans op een mooie prijs al een stuk groter worden. Toch is dat voor loterijen geen goede stap. “Het blijkt dat als loterijen dat doen, er minder loten verkocht worden”, vertelt Mathijs van den Assem. “Het is voor deelnemers blijkbaar verleidelijker om mee te doen als de hoofdprijs enorm is. Ook al is de kans dat je dan wint nagenoeg nul.”

Tsjah, dan moet je maar op een andere manier rijk worden. Door te besparen op je vaste lasten, bijvoorbeeld. Gezinsvlogger Doortje geeft je daar een paar handige tips voor.

Bron: Rtl nieuws. Beeld: iStock.