Coca-Cola gaat voor het eerst ooit alcoholische drankjes verkopen

Coca-Cola heeft ontzettend veel merken, naast natuurlijk de cola zelf. Maar nog nooit eerder hebben ze een drankje waar alcohol in zit op de markt gebracht.

Tot nu, dus.

Eindelijk

Na 125 jaar is het tijd om het roer om te gooien, zo blijkt. Want nu komt Coca-Cola voor het eerst met een alcoholische versnapering. Het drankje zal een soort speciaalbiertje worden en zal alleen in Japan verkocht worden. Daar zijn ze nogal dol op biertjes met gekke smaakjes. Er zit tussen de 3 en 8 procent alcohol in. Ze heten Chu-Hi en zijn niet aan te slepen in het Aziatische land.

Coca-Cola venderá su primera bebida alcohólica en más de 130 años de historia. Pertenece a la categoría conocida como Chu-Hi, que se elabora con una bebida destilada llamada shochu y agua con gas, además de algunos aromatizantes pic.twitter.com/IyDda3NInr — ALBERTO PERALTA (@albertopio1) 7 maart 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock