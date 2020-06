Vergeet bananenbrood: cola cake is de nieuwe trend onder de baksels

Wie wil er nu geen weelderige haardos? Journalist Caroline Griep, toebedeeld met dun en piekerig haar, liet zich bijpraten over alles wat met ons hoofdhaar kan misgaan én wat we ertegen kunnen doen.

Omdat ik vaak postpakketjes voor hem in ontvangst nam, gaf mijn toenmalige buurman, Leco van Zadelhoff, me als dank een keer wat luxe haarproducten. 1 daarvan was voor overspannen en uitgeblust haar. Toen ik zei dat hij dat goed had ingeschat, was zijn antwoord: “Maar schat, iedereen kan toch zien wat voor haar jij hebt.” Zo. De geschiedenis van mijn haar