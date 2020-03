Opmerkelijk: Belgische hamburgertent verkoopt Corona-burger

Hamburgertent Burgemeesters in het Belgische Wevelgem verkoopt een wel heel opmerkelijke hamburger: de Corona-burger.

Alle burgers op de kaart van Burgermeesters verwijzen naar een (ex-) burgermeester. Zo heb je de Quickie, als verwijzing naar Vincent van Quickborne en het Maggietje, vernoemd naar Maggie De Block. Nu is er ook de Corona-burger, een knipoog naar het virus.

‘Blijf rustig, eet een burger’

Het speciale aan deze burger is de huisgemaakte saus op basis van Corona-bier. Verder is er kroepoek verkruimeld bovenop het vlees. Burgermeesters is overigens niet het enige horecabedrijf dat inspeelt op het virus. Zo verkoopt een broodjeszaak in België het ‘Corona-broodje’. Eigenaar van de burgertent Arie Mailliard vindt dat er een hysterie rondom het virus heen hangt. Tegen Snacknieuws, zegt hij: “Aan gewone griep sterven ook mensen. Doe normaal, blijf rustig en eet een burger.”

Bron: Snacknieuws.