Dankzij dít trucje blijven je appels zeker 2 tot 3 weken vers

Moet jij ook regelmatig appels weggooien omdat ze verschrompeld en bruin in je fruitschaal liggen? Dan is het hoog tijd om ze eens op een andere manier te gaan bewaren.

Door dit handige trucje gaan ze voortaan stukken langer mee!

Goed inwikkelen

Appels verkrijgen hun zoetere smaak na de oogst wanneer het zetmeel in het fruit verandert in suiker. Daarom blijven ze, in tegenstelling tot andere fruitsoorten, langer vers in de koelkast. Om ervoor te zorgen dat ze nóg langer meegaan, kun je ze het beste ook nog een plastic folie wikkelen. Als je dit doet blijven je appels zeker nog twee tot drie weken vers.

Betere smaak

Zorg er echter wel voor dat je de appels niet te dicht bij sterk geurend voedsel zoals knoflook en uien neerlegt. Anders nemen je appels die geur op en vermindert hun smaak. Zit er een slechte appel tussen je appels? Leg deze dan zo snel mogelijk weg. Appels produceren namelijk veel ethyleengas, het hormoon dat de vrucht laat rijpen, waardoor de rest van je fruit ook sneller rijp en rot wordt. Gelukkig vind je hier tal van geweldige recepten waarin je die overrijpe appels kan gebruiken.

