Dat wordt smullen: híer koop je nu tompouce-donuts

Ben jij ook zo gek op de tompoucen van Hema? Dan wordt je vast heel erg blij van dit nieuws. Hema speelt in op de donut-trend en brengt een tompouce-donut uit.

Het gaat om een donut met daarin roomvulling. Op de donut ligt -natuurlijk- een roze glazuurlaagje.

Restaurants

In een post op Instagram laat Hema weten dat deze lekkernij vanaf nu verkrijgbaar is in de Hema restaurants. De donuts kosten €1,75 per stuk. Op de gebakafdeling zijn ze nog niet verkrijgbaar.

Glutenvrij

Dit is niet het enige goede nieuws dat Hema brengt. Hema heeft ook een leuk nieuwtje voor iedereen met glutenintolerantie. Als je geen gluten mag, dan kun je de klassieke tompouce en nu ook de tompouce donut niet eten. Maar Hema laat nu weten dat ze werken aan een glutenvrije tompouce. “We streven er naar om ook deze artikelen te kunnen aanbieden en werken hier ook zeker naar toe. Onze bakkerij is druk bezig met ontwikkelingen om dit in de toekomst wel aan te kunnen bieden”, aldus een medewerker van Hema.

