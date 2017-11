Ciao, pizza: dít zijn de 15 vetste snacks van Nederland

Als je zo af en toe zin hebt om een beetje te zondigen met een vette hap, dan kun je maar beter weten waar de meeste calorieën in zitten.

Want het verschilt nogal per lekker tussendoortje, burger of fastfood-hit. Sterker nog: van sommige snacks had je waarschijnlijk nóóit verwacht dat er zoveel calorieën in zouden zitten.

Oei

Dit zijn de echte boosdoeners in de wereld der snacks (en ja, er zitten wat verrassingen tussen):

Kapsalon: 1800 calorieën Een grote (verse) pizza: 1000 calorieën Big Tasty met bacon van de McDonald’s: 905 calorieën Dubbele whopper van de Burger King: 900 calorieën Kleinere diepvriespizza: 750 calorieën Dubbele Quarterpounder met kaas: 740 calorieën Patat met mayonaise: 590 calorieën Kroepoek (100 gram): 541 calorieën Broodje shoarma met knoflooksaus of patat met ketchup: 490 calorieën Berenklauw: 320 calorieën Saucijzenbroodje: 310 calorieën Ham-kaascroissant: 260 calorieën Frikandel: 190 calorieën Kroket: 150 calorieën

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Snacknieuws. Beeld: iStock