De grote paaseitjestest 2021: déze pure paaseitjes wil je proberen

Het blijft een opgave voor de redactie van Libelle: de grote paaseitjestest. Welk eitje is nou écht om op te eten en welk eitje kun je beter in de schappen laten liggen? We hebben dit jaar 134 (!) verschillende soorten paaseitjes getest van 6 verschillende merken. Welke pure paaseitjes zijn het lekkerst?

Bekijk hier de top 13 van de pure paaseitjes

Helaas leven we nog steeds in een pandemie en is de hoop op een paasfeest met de familie ook dit jaar ijdel. Maar om met de woorden van wijlen Cruijff te spreken: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ en in dit geval is dat: meer paaseitjes voor jezelf. Bovendien kun je altijd nog je broer of nichtje videobellen om samen, maar toch apart, te genieten van de lekkerste pure paaseitjes. In het schema hieronder kun je zien welke je in moet slaan dit jaar (en welke je dus door moet appen).

Kijk je op je mobieltje en is het niet goed leesbaar? Tik dan op de afbeelding. Vervolgens kun je rustig inzoomen en alles op je gemak lezen!

Ben je het met ons eens, of zitten we er volledig naast? Deel jouw reactie op Twitter, Facebook of Instagram met de hashtag #paaseitjestestlibelle.

Beeld: Getty Images.