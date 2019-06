Deel je favoriete recept met Tooske en win een plekje in haar kookboek

Tooske Ragas brengt in september haar eerste gezinskookboek uit: Appeltje, eitje. Hierin bundelt ze fijne gerechten die je in een handomdraai op tafel zet. En jouw favoriete gerecht kan in haar boek komen. Hoe? Dat legt Tooske je in bovenstaande video uit.

Geef jezelf op via onderstaand formulier:

Advertentie

Deel hier je recept:

Vertel ons waarom jouw recept zo bijzonder is én waarom je het zo graag maakt:

Upload hier een foto van het gerecht.

Fotografie: Hanke Arkenbout