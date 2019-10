Deze Amsterdammer bundelde de gekste zwangerschapscravings

Een frisse rolmops met karamel? Of toch een kruidig tomatensoepje met marshmallows? Dat het vreetbuienmenu van een zwangere vrouw een behoorlijke verandering kan ondergaan, wist je wellicht al. Maar Pascal Rotteveel geeft met zijn Pregnancy Cookbook toch wel een heel nieuwe dimensie aan de uitdrukking ‘lekkere’ trek.

In zijn boek, dat begin oktober is uitgebracht, helpt Rotteveel je door een hele zwangerschap heen met bizarre recepten. Je vindt er 40 van de meest bizarre smaakcombinaties die zwangere vrouwen aten. Allemaal met recept, voor iedere week van de zwangerschap 1. En voordat het ongeloof de overhand neemt moet het gezegd worden: al deze gerechten zijn écht gegeten.

Advertentie

Meest vreemde verlangen

Het idee ontstond bij Rotteveel toen zijn eigen zus zwanger werd. Na het horen van haar cravings was zijn interesse gewekt en begon hij met zijn zoektocht. Aan wel honderd zwangere vrouwen vroeg hij naar hun meest vreemde verlangen.

Mosterdbrownie

De écht niet-eetbare maaltijden zijn van het menu geschrapt. Het moest een echt receptenboek worden en daar wilde Rotteveel zeker niemands gezondheid bij schaden. Een recept voor het lekkerste stoepkrijt heeft het boek daarom niet gehaald. Wel biedt het boek genoeg voer voor verbazing. In combinatie met de meest bizarre foto’s maakt dat dit boek tot een ware lust voor het oog.

Trek gekregen in een mosterdbrownie of een hotdog met drop? Je vindt alle recepten in het boek. En hé, misschien kan een testje dan ook geen kwaad…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock.