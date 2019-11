Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders die naar het buitenland zijn geëmigreerd, zich blijven vasthouden aan de Nederlandse cultuur. En daar horen natuurlijk ook de Nederlandse lekkernijen bij.

Naar schatting wonen er zo’n 1 miljoen Nederlanders in het buitenland. Aan het onderzoek deden er 7000 Nederlandse emigranten mee, die in 130 verschillende landen wonen.

Top 10

Tijdens het onderzoek werd gevraagd welke Hollandse lekkernijen ze nog regelmatig kopen en waar ze naar verlangen. Daar kwam de onderstaande top 10 uit:

1. Stroopwafel

2. Drop

3. Hagelslag

4. Kroket

5. Kaas

6. Speculaas

7. Friet/Patat

8. Mayonaise

9. Pindakaas

10. Appeltaart

Koopgedrag

Om toch aan deze lekkernijen te kunnen komen, bestellen de emigranten dit vooral online. Ook geven de deelnemers aan dat zij via Facebook veel tips uitwisselen met andere emigranten over waar je Hollandse lekkernijen kunt kopen.

Taal

Uit het onderzoek bleek ook dat emigranten veel de Nederlandse taal blijven spreken. 97% spreekt nog wekelijks Nederlands. Dit is opvallend omdat Nederlanders die in de vorige eeuw emigreerden hun moedertaal juist vaak opgaven.

Online

Onderzoekers denken dat deze verandering vooral door social media en internet komt. 95% van de deelnemers houdt het Nederlandse nieuws in de gaten via online kanalen. Daarnaast wordt er veel via Skype contact gehouden. Zo blijven emigranten met de Nederlandse taal bezig. Dit is anders dan voor het internettijdperk, toen de emigranten waren aangewezen op brieven van familie en vrienden.

Bron: NOS. Beeld: iStock