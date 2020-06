Deze Franse taart is nu een bakfavoriet van velen (en wij snappen wel waarom)

Of je nu van zoet of juist zout houdt maakt niet uit. Met deze taart kun je namelijke beide kant op! We hebben het over de Franse galette. Deze klassieker is onder veel (thuis)bakkers momenteel een grote hit, dus hoog tijd deze taart eens onder de loep te nemen.

Want wat is een galette nu precies? En hoe kun je er zelf eentje thuis maken?

Wat is een galette?

Een galette is een open taart die je kunt vullen met allerlei zoete of juist hartige ingrediënten. Denk bijvoorbeeld aan fruit of juist groenten en kaas. Het leuke aan deze taart is dat ‘ie er allesbehalve perfect hoeft uit te zien: de vorm is meestal een deegrandje die om de vulling is geslagen. Het deeg is heel dun en bestaat slechts uit bloem, boter en een klein beetje melk. Hier kun je een paar voorbeelden zien van een galette:

Recept voor perzikgalette

Hartstikke leuk natuurlijk, die plaatjes, maar de grote vraag is hoe je er zelf eentje maakt. Daarom hieronder een recept voor een heerlijke perzikgalette met tijm:

Benodigdheden voor het deeg:

175 gram bloem

Snufje zout

1 eetlepel suiker

125 gram koude boter, in blokjes

1 eetlepel tijmblaadjes, fijngehakt

Benodigdheden voor de vulling:

3-4 rijpe perziken

2-4 eetlepels suiker

Snufje zout

1 el tijmblaadjes

Zó ga je te werk

Maak eerst het deeg door de bloem met het zout, suiker en tijm te mengen. Voeg vervolgens de boter toe samen met twee à drie eetlepels ijskoud water. Kneed dit snel met een koele hand tot een samenhangend deeg. Wikkel het in plasticfolie en laat minstens een half uur (afhankelijk van de temperatuur van je deeg) rusten in de koelkast.

Nu is het tijd voor de perziken: was ze en snijd ze doormidden en verwijder de pit. Snijd ze verder in partjes en bestrooi ze met een beetje zout en wat suiker. Laat het hierna even staan.

Verwarm de oven op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Rol het deeg op een licht met bloem bestoven aanrecht uit tot een ronde lap en leg het op de bakplaat. Verdeel de perzikpartjes vanuit het midden van het deeg, en houd ongeveer vier centimeter van de randen over. Vouw deze over het fruit weer terug.

Bestrooi de perzikgalette met tijmblaadjes en het bak 35 minuten goudbruin in de voorverwarmde oven. Serveer de galette het liefst warm (al is koud ook erg lekker) en bestrooi het met wat extra suiker. Serveer het eventueel met wat lobbig geklopte slagroom of een bolletje vanille ijs.

Bron: 24 Kitchen. Beeld: iStock, Instagram