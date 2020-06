Déze handige dingen kun je allemaal met een ijsblokjesvorm doen

Of het nu voor in je limonade, wijn of ijskoffie is: ijsklontjes maken je drankje nét iets lekkerder in de zomer. Maar wist je dat je naast water ook andere dingen in je ijsblokjesvorm kunt doen?

Hier een paar handige tips.

Verse kruiden

Heb jij zoveel kruidenplantjes dat ze alweer verwelkt zijn voordat je ze op kunt krijgen? Knip ze dan af, hak ze fijn en giet ze samen met een laagje olie in je ijsblokjesvorm. Als je de volgende keer een gerecht op smaak wil brengen hoef je alleen maar zo’n ijsklontje erbij te gooien.