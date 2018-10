Déze keuken zorgt voor minder depressieve klachten

Veel olijfolie, volkoren pasta’s en verse ingrediënten: ja, de Italiaanse keuken behoort zeker tot onze favorieten! En wat blijkt nu? Al dat typische Italiaanse eten is niet alleen hartstikke lekker, het is ook nog eens goed voor je mentale gezondheid.

Italianen hebben namelijk aanzienlijk minder last van depressieve klachten. Volgens Esther Vermeulen, die vandaag op dit onderwerp promoveerde, heeft dat alles te maken met hun gezonde voedingspatroon.

Mediterrane keuken

Waar in Europa één op de vijf vrouwen en één op de tien mannen een depressie krijgt, is dit aantal in Italië veel lager. En volgens Vermeulen hangt een gezond voedingspatroon samen met minder depressieve klachten. “Vooral de mediterrane keuken met veel groente, olijfolie en volkorenproducten zorgt voor minder depressieve klachten.”

Meer beleving

Vermeulen keek onder andere naar een Italiaanse studie en zag dat er een samenhang is met leefstijl, voeding en depressie. “In Italië is er veel meer beleving rondom een maaltijd. Families eten vaak samen een maaltijd, ze nemen er veel meer tijd. Dat draagt mogelijk ook bij aan minder klachten.”

Voor de tv

Het samen én uitgebreid eten zou een positieve invloed hebben op een zware gemoedstand. “Nederlanders zijn minder met hun eten bezig en eten een maaltijd vaak gedachteloos op voor de tv,” aldus Vermeulen.

Suiker en vet

Of ongezonde voeding zoals veel suikers en verzadigde vetten depressie in de hand werken is nog niet bewezen. “Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Maar het is een goed idee om een ongezond voedingspatroon met suiker en vet te vervangen door een gezonde maaltijd.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock