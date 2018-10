Déze kleur alcohol geeft je de ergste kater

Wil jij graag vanavond wat wijntjes drinken, maar heb je geen zin om hier de volgende dag nog last van te hebben? Dan kun je het maar beter bij witte wijn houden. Rode wijn zorgt namelijk voor een veel ergere kater, zo hebben onderzoekers ontdekt.

Volgens professor Steve Allsop van het National Drug Research Institute in Perth is het de kleur van wijn die uiteindelijk voor hoofdpijn zorgt.

Speciaal stofje

Dit heeft alles te maken met de zogeheten ‘congeners’ die in wijn zit. Dit stofje zorgt voor de kleur en voor de smaak van de wijn. Maar hoe meer er van dit stofje in je wijn zit, hoe meer hoofdpijn je de volgende dag zal hebben. En laat dit stofje nu vooral in rode wijn zitten. Als je dus morgen nog een beetje fris en fruitig voor de dag wil komen, dan kun je maar beter voor een wit wijntje gaan.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock