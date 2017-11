Op dieet? Zo kun je tóch alcohol blijven drinken

Wil je een paar kilo kwijt en heb je jezelf daarom op een dieet gezet? Goed nieuws: dat wijntje hoef je niet per se te schrappen.

Geef toe: op dieet zijn én alcohol schrappen, dat is wel een beetje saai. Met deze tips kun je gewoon blijven genieten van je favoriete alcoholische drankje, zónder aan te komen.

1. Ga voor rode wijn

Ja, als je dan tóch gaat voor een drankje, is een glas rode wijn de meest gezonde optie. Het bevat in verhouding weinig calorieën en zou zelfs een aantal gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Laat cocktails vooral staan (calorieënbom vol suikerrijk sap en toegevoegd suiker).



2. Zorg dat je geen trek hebt

Alcohol drinken op een lege maag is nooit een goed idee. Grote kans dat je later op de avond eindigt met fikse trek (en ongezond snacken als vervolg). Dat kan slimmer. Ook als je een paar kilo kwijt wil is het belangrijk om voldoende te eten voordat je iets gaat drinken. Nog beter: combineer dat glas wijn met een gezond avondmaaltijd.

3. Hydrateren

Dat het slim is om je glazen wijn af te wisselen met glazen water weten we allemaal. Maar wist je ook dat water drinken helpt om de behoefte aan (te veel) vet eten de volgende dag kan verminderen? De verklaring: het hebben van trek dank je gedeeltelijk aan uitdroging. Ofwel: soms dénk je dat je trek hebt, terwijl het in feite dorst is. Plus: meer water drinken betekent automatisch minder alcohol. En dat zijn meer minder calorieën. Slim!

4. Drink bewust

Bestel niet ‘zo maar’ een glas alcohol en laat je glas ook niet bijvullen door anderen. Wie niet bewust geniet van een drankje, drinkt vaak automatisch (te) veel. Beperk het drinken van alcohol tot speciale momenten en geniet er dan optimaal van. En ja, op deze manier past een glas wijn príma binnen je dieet.

Bron: Luvoinc.com. Beeld: iStock