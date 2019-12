Afvallen en gezonder eten in 2020? Dit worden de 4 grootste dieettrends

Dieettrends komen en gaan, want elk jaar ontdekken wetenschappers weer nieuwe dingen over gezond eten. Daarom is intermitted fasting zó 2019. Net als het Pioppi dieet. Voor het komende jaar zijn er weer heel nieuwe dieettrends.

Wie afvallen of gezonder eten als goed voornemen op haar lijstje heeft staan voor 2020, haalt hier wellicht wat inspiratie uit. Al gaat het er uiteindelijk natuurlijk om dat je op een eetpatroon kiest wat bij je past en waar je je goed bij voelt.

4 dieettrends voor 2020

De Britse krant The daily mail onderzocht wat de dieettrends zijn voor 2020 en zette ze op een rij.



Plant based eten

Nederlanders laten vlees en andere dierlijke producten (zuivel, eieren) de laatste jaren al steeds vaker staan. En ook in 2020 zal ons eetpatroon waarschijnlijk minder uit dierlijke producten bestaan. Dat houdt in dat we meer groente gaan eten en ook dat er steeds meer producten van groenten, bonen en noten worden gemaakt, plant based dus.

Over wat voor producten hebben we het dan? Nou, werkelijk van alles. Van ‘vegetarisch vlees’ tot lasagne en kaas.

Let toch wel goed op voordat je dit soort producten koopt, waarschuwt de Australische diëtist Kristen Beck in The daily mail. “Dat iets van planten en groenten is gemaakt, betekent nog niet dat het gezond is”, zegt ze. Zo bevatten sommige van deze producten relatief veel vet, suiker en chemische toevoegingen.

Granen vervangen voor fruit en groente

Deze trend ligt een beetje in het verlengde van plant based eten. Misschien is het je al eens opgevallen, maar behalve tarwe- en speltmeel kun je tegenwoordig ook amandelmeel kopen. En dat assortiment gaat gigantisch uitbreiden het komende jaar. Denk aan meel van bananen en van kokosnoot, om mee te bakken. Maar ook pasta wordt steeds vaker van groenten en peulvruchten gemaakt. Bijvoorbeeld rijst van linzen en kikkererwten.

De herwaardering van oude granen

De afgelopen jaren hebben we massaal quinoa weer omarmt, maar we zijn toe aan meer variatie. “Oude granen als farao, spelt, gierst, bulgur en teff zijn een geweldige aanvulling op ons dieet. Ze zijn rijk aan voedingsstoffen, bevatten veel vezels en zijn gekoppeld aan allerlei gezondheidsvoordelen, als het verminderen van cholesterol en het verlagen van risico op een beroerte, hartaandoeningen en diabetes type 2”, zegt de diëtist.

Ze voorspelt dat brood en volkorenproducten gemaakt van steengemalen bloem populairder zal worden. “Ook de manier waarom het graan is verwerkt, heeft namelijk invloed op onze gezondheid.”

Alcoholvrije drankjes

Alcohol is het nieuwe roken (al was zitten ook al het nieuwe roken) en steeds meer mensen kiezen ervoor om nuchter door het leven te gaan. Bier met 0% alcohol is tegenwoordig prima te drinken. Het komend jaar zullen er meer 0.0 drankjes op de markt komen. Zou er dan eindelijk een goede alcoholvrije wijn te koop zijn?

Op een gezond 2020!

Bron: The daily mail. Beeld: iStock