Altijd teleurgesteld in je diepvriespizza? Bak 'm eens op deze manier!

Natuurlijk is een zelfgemaakte pizza stukken lekkerder, maar soms ontkom je niet aan een diepvriesexemplaar. Alleen jammer dat het afbakken daarvan zo’n crime is.

Half gaar, verbrande plekken, een veel te harde korst… Terwijl we allemaal dromen van zo’n knapperig randje en loeihete tomatensaus. Herkenbaar? Dan hebben we goed nieuws voor je!

Niet grillen

Vergeet de instructies op de verpakking. Echt, hup, weg ermee. In plaats daarvan haal je de pizza lekker op tijd uit de diepvries. Laat ‘m helemaal ontdooien en verwarm je oven dan voor op de hoogste stand (niet op de grill).

Loeiheet

Bak je pizza vervolgens op een rooster voor 5-8 minuten. De korst moet goudbruin kleuren en de kaas bubbelen. Met dit trucje doe je wat ze in goede pizzeria’s ook doen: de pizza kort afbakken in een loeihete oven. Nu komt jouw oven waarschijnlijk niet in de buurt van de 400 graden Celsius, maar toch!

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Heb je hierna onverwachts tóch pizza over? Zo bak je die puntjes lekker op:

Bron: Popsugar. Beeld: iStock