Met deze 4 diepvriesproducten wordt vegetarisch koken nóg makkelijker

Een lekkere vegetarische of vegan maaltijd klaarmaken is lastiger dan een aardappels-groente-vleesmaaltijd op tafel zetten. Maar met deze 4 producten in je vriezer, wordt plantaardig koken een stuk makkelijker.

Voor plantaardige gerechten, hoeft heus niet ieder ingrediënt vers en biologisch te zijn. Voedingsdeskundige Sharon Brown noemt de vriezer zelfs een ‘moderne voorraadkast’.

Groenten en fruit

Bevroren fruit is handig om in huis te hebben. Je kunt het toevoegen aan smoothies, havermoutpapjes, pannenkoeken en snelle desserts. Zin in taart? Met een pak roodfruit maak je een heerlijke crumble-taart. Hetzelfde geldt voor groenten. Ook hier maak je binnen een handomdraai lekkere gerechten mee. Veel mensen denken dat groenten en fruit uit de vriezer minder gezond zijn dan verse supermarktgroenten. Dit is echter niet zo. Veel groenten en fruit van de groenteafdeling moeten uit het buitenland komen, waardoor die producten ook niet altijd écht vers zijn. Vriesgroenten en -fruit zijn dat wél. Die worden namelijk een uur voordat ze worden geplukt gewassen, geblancheerd en ingevroren. Hierdoor gaan er inderdaad wat voedingsstoffen verloren, maar ze behouden nog een groot deel van alle fijne gezondheidsvoordelen.