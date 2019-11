Geen zin in een gespannen kerstdiner? Met dit sausje krijg je iedereen in feeststemming

Hoewel Kerstmis natuurlijk hartstikke leuk is, kan het ook voor de nodige stress zorgen. Want wat zet je op het menu? En hoe zorg je ervoor dat het gezellig blijft aan tafel? Een bedrijfje uit California claimt nu dé oplossing te hebben voor een stressvrije kerst.

Hun instant-saus zou er namelijk voor zorgen dat alle familieproblemen binnen een kwartier zijn opgelost.

Gelukzalige roes

Het bedrijf heeft een met marihuana-extract geïnfuseerde kalkoensaus ontwikkeld die ‘een knipoog naar een feestklassieker’ zou zijn. Het product, dat niet in ons land wordt verkocht, bevat naast kalkoenbouillon, zout, uien- en knoflookpoeder, zo’n 10 mg THC. Dit laatste is het psycho-actieve bestanddeel van wiet, dat bij gebruik voor een gelukzalige roes zorgt.

Eerst toestemming vragen

Maar wees voorzichtig: want hoewel het héél verleidelijk is om de saus lekker royaal over het eten van je gasten te gieten, waarschuwt de producent om wel eerst even toestemming te vragen. “Wees geen eikel en serveer het alleen als iemand precies weet wat hij voorgezet krijgt.”

Lekker achterover leunen

Volgens Kiva zijn de effecten van de saus vrijwel direct merkbaar. Anders dan bij hun reguliere producten, waarvan de THC eerst door de lever moet worden opgenomen, zorgt een micropoeder in de saus ervoor dat je ‘achterover kunt leunen en de feestsfeer over je heen kunt laten komen’.

Bron: Kivaconfections. Beeld: iStock