Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe gezondheidshype ‘tepache’

Het superpopulaire drankje kombucha heeft er een concurrent bij gekregen: tepache. Dit Mexicaanse gefermenteerde drankje is niet alleen onwijs gezond, maar ook nog eens heel lekker. Wij leggen je uit wat het is én hoe je het zelf maakt.

En dat doe je gewoon met de overgebleven ananasschillen, die je anders weggooit.

Fermenteren

Fermenteren, je hoort er steeds meer over. Van gefermenteerde melk tot gefermenteerde kool en van gefermenteerd druivensap tot gefermenteerde thee. Het is allemaal hartstikke goed voor je. Waarom? Gefermenteerde producten zitten vaak boordevol ‘probiotica’. Dit zijn bacteriën die heel goed voor je zijn. Ze zorgen ervoor dat je goede voedingsstoffen makkelijker opneemt, minder last hebt van een opgeblazen gevoel of buikpijn en ze geven je immuunsysteem een boost. Daarbij kunnen deze probiotica een boel doen voor je verteringsproces. Dat wil je dus zeker eten en drinken.

Tepache

Dat kan in veel vormen. Maar op dit moment maakt één specifiek gefermenteerd drankje zich bijzonder populair. Het gaat om het Mexicaanse drankje tepache: een zoetzure verfrisser die gemaakt is van ananas. In Mexico wordt het al jarenlang gedronken, en wij snappen waarom. Het is onwijs lekker, het gaat voedselverspilling tegen én het is erg gezond.

Supergezond

Ook tepache zit boordevol probiotica. Het drankje is dus goed voor je darmen, je buik en je immuunsysteem. Maar daarnaast zit er ook nog eens erg veel vitamine C in het drankje. Dit zorgt voor een goede weerstand, maar ook voor gezonde botten, tanden en bloedvaten. En nog meer goed nieuws: deze antioxidant gaat het huidverouderingsproces tegen. Het drinken van tepache heeft dus een boel gezondheids- en schoonheidsvoordelen.

Zelf maken

Daarbij kun je tepache al maken van een paar overgebleven ananasschillen. Normaal gesproken kun je daar niets meer mee. Maar houd ze nu eens apart met een klein beetje van het vruchtvlees. Meng vervolgens een kopje water water, 100 gram ongeraffineerde suiker, 200 gram bruine suiker, 2 kaneelstokjes en 3 stukjes steranijs in een pan en laat dit koken tot een siroopachtige massa. Giet dit in een glazen pot en voeg daar de ananasschillen en stukjes ananas aan toe. Vul de pot verder met water en sluit de bovenkant af met een ballon. Het enige wat je nu nog moet doen, is vijf tot zeven dagen wachten. En daar heb je het: je eigen huisgemaakte tepache.

