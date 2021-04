Oranje boven: dít kun je allemaal maken van een sinaasappel

Maar liefst 1 op de 4 Nederlandse stellen heeft sinds we weer in lockdown zitten minder seks. Vooral de mannen zijn daar ontevreden over. Dit blijkt uit onderzoek van Christine le Duc.

Het bedrijf onderzocht de invloed van de lockdown op het liefdesleven van Nederlandse stellen. Aan dit onderzoek hebben zo’n 600 Nederlanders deelgenomen.

Van de onderzoeksdeelnemers geeft 22% aan minder seks te hebben sinds we in lockdown zitten. Het zijn vooral de mannen die hier een probleem mee hebben. Zo geeft 66% van de mannen aan dat ze te weinig fysiek contact hebben. Vrouwen zitten hier wat minder mee. Slechts 33% van de vrouwen vindt dit een gemis.

Seksspeeltjes en lingerie

De redenen dat we tijdens de lockdown massaal minder met elkaar onder de lakens duiken zijn volgens het onderzoek: minder vaak in de stemming zijn (11,2%), kinderen zijn vaker thuis (10,1%), meer stress hebben (9,7%) en minder tijd voor jezelf hebben (8%). Opvallend is dat 42% van de vrouwen wel aangeeft meer seksspeeltjes te zijn gaan gebruiken sinds het begin van de lockdown en 40% heeft meer lingerie gekocht.

Somber en stressvol

Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc, betreurt de onderzoeksresultaten: “Waar we in de eerste golf niet van elkaar af konden blijven doordat we meer thuis waren en er daarom in de tweede golf een babyboom ontstond, blijkt ons seksleven in de derde golf bijzonder somber en stressvol”.

Is de man overbodig?

Maar ook zij vindt het aankoopgedrag van vrouwen opvallend: “Blijkbaar zorgen vrouwen beduidend beter voor zichzelf, aangezien uit dit onderzoek blijkt dat ze tijdens de lockdown massaal meer lingerie en love toys hebben aangeschaft. Hierdoor lijkt het of de man wellicht wat ‘overbodig’ is geworden of een beetje aan de kant is geschoven”. Ai, geen wonder dat twee derde van de mannen wel wat fysiek contact kan gebruiken!

Bron: Christine le Duc. Beeld: Getty Images.