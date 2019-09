Dit waarom je eten in de lucht anders smaakt dan normaal

Of je nu voedsel vanuit huis, vanuit de luchthaven óf het prakje dat de vliegtuigmaatschappij je voorschotelt opeet: het smaakt allemaal niet zo lekker. En dat is niet iets dat tussen je oren zit.

Daar is namelijk bewijs voor vanuit wetenschappelijke hoek. Voedingswetenschapper Herbert Stone vertelt: “Zo hoog in de lucht is het flink kouder. Ook in het vliegtuig wordt er gekoeld. Wanneer de mondholte is afgekoeld, proeven we ook niet.” Hij legt uit dat wanneer voedsel je mond te warm of te koud makt, je receptoren te hard beginnen te werken om het naar de temperatuur terug te brengen die het zou moeten zijn. Dat vertraagt het proces van waarnemen, en dus ook van proeven.”

