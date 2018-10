Uitpakken met de feestdagen? Er zijn nu donuts met écht goud te koop

Donut- en koffieketen Dunkin’ Donuts heeft gisteravond haar nieuwste donut gelanceerd: de Gouden Donut, gemaakt van écht goud. Deze unieke donut werd uitgereikt aan André Hazes, die ‘m meteen mocht proeven.

André Hazes was aanwezig bij de opening van het nieuwste filiaal van Dunkin’ Donuts in Amstelveen, dat vandaag opengaat. Amstelveen is de zesde plaats waar het merk zich vestigt, na Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Eindhoven en Tilburg.

Award

Dit jaar werd voor het eerst de Young Talent Award uitgereikt. Een award voor de meest talentvolle, jonge artiest in Nederland. Niemand minder dan André Hazes mocht de award dit jaar in ontvangst nemen. “André is voor ons het ultieme jonge talent. Hij wordt door heel Nederland omarmd, zijn uitverkochte concertreeks op 26, 27 en 28 oktober dit jaar in Ahoy Rotterdam is hier een weerspiegeling van. Bovendien draagt André goede doelen een warm hart toe,” aldus Nabil Besali, master franchisenemer van de keten in Nederland.

Limited gouden donut

Naast de Young Talent Award mocht André ook de eerste gouden donuts in ontvangst nemen. De nieuwste toevoeging aan het assortiment is een heel speciale: naast dat hij van bladgoud gemaakt is, maakt een heerlijke vulling van Nutella het feest compleet.

Exclusief

De gouden donut is exclusief en daarom niet in de fysieke stores van Dunkin’ Donuts te vinden. En bij zo’n exclusieve snack hoort natuurlijk ook een exclusieve prijs. De limited gouden donuts worden per 6 stuks verkocht, voor €299 per doos. Wie ‘m graag zou willen eten, kan hem speciaal aanvragen via info@dunkindonuts.nl. Misschien iets voor de feestdagen? Als je echt iets speciaals op tafel wilt zetten…

Beeld: Dunkin’ Donuts.