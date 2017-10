Benodigdheden voor 10 donuts:

380 g bloem

1/2 tl

30 g (fijne) kristalsuiker

3 el kristalsuiker

6 g instant gist

150 ml melk

1 ei

25 g gesmolten boter

zonnebloemolie

glazuur

chocoladeschilfers

Extra: appelboor, frituurpan

Bereiding:

Zeef de bloem met het zout boven een kom. Voeg 30 g suiker en de gist toe en klop er de melk, het ei en de boter door. Kneed 10 minuten tot een zacht, soepel deeg. Laat het deeg afgedekt in de kom ongeveer 2 uur rijzen tot het in volume verdubbeld is. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een lap van 1 cm dik. Steek rondjes uit met een diameter van 6 cm. Steek met een appelboor in het midden van elke donut een rondje uit. Leg de donuts op een ingevette bakplaat en laat ze afgedekt met ingevet plastic folie rijzen tot ze in volume verdubbeld zijn. Verhit de olie tot 180°C. Frituur de donuts langs elke kant een tweetal minuten tot ze goudbruin zijn. Laat ze even uitlekken op keukenpapier. Doe de suiker in een plastic zakje en draai de donuts in het zakje door de suiker.

Tip: Versiertip! Doop de donuts eens in gesmolten chocolade en laat opstijven. Ook gehakte nootjes of kaneelsuiker doen het prima. Een klassiek glazuur met chocoladekorrels valt vooral bij kinderen in de smaak.

Bron: Libelle Lekker BE. Beeld: iStock