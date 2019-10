Voeg een beetje van dít drankje toe en je pastasaus wordt nog lekkerder

Keukenprins(es) of niet: iedereen kan een lekkere pastasaus in elkaar flansen, toch? Tomaten, een uitje, wat knoflook, basilicum of andere kruiden en voilà. Maar het schijnt dat een heel bijzonder ingrediënt de saus nóg smaakvoller kan maken.

Of nou ja, zo bijzonder is het ingrediënt eigenlijk ook weer niet. Veel mensen drinken er dagelijks meerdere koppen van. Maar in combinatie met je verse spaghetti klinkt het wellicht wat vreemd. Want als het aan de Britse supermarktketen Sainsburry’s ligt, doet koffie namelijk wonderen voor de smaak van je Italiaanse maal.

Alles voor de smaak

Ach, waarom ook niet? We hebben tegenwoordig zoutkorrels in onze chocoladerepen, dus wie weet is dit ook wel een briljante combinatie. Een klein schepje oploskoffie zou je pastasaus een vollere en intensere smaak geven. Het proberen waard, toch? Maar niet boos op ons worden als het verkeerd uitpakt, hè…

En omdat het vrijdag Wereld Pasta Dag is, hebben we nog een handig filmpje voor je.

Dit is hoe je de perfecte portie spaghetti afmeet zónder weegschaal:

