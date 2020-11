Moe? Deze drankjes geven je dezelfde kick als koffie

Hoe, kan een mens zich afvragen, lijken sommigen immuun voor de middagsleur, terwijl jij ècht een paar koppen koffie nodig hebt om de hele dag alert te blijven. Toch kan koffie ook nadelige effecten op je lichaam hebben, of wil je simpelweg minderen. Deze alternatieve dranken zijn in dat geval het testen waard.

Koffie kan ons met 40 milligram cafeïne per 100 milliliter een fijne boost geven, maar dat kan misschien met deze varianten ook:

Zoals wij in Nederland onlosmakelijk verbonden zijn met koffie, zijn ze dat in Argentinië met yerba mate. Naast minder vermoeidheid, wees onderzoek uit dat het ook dat het een antibacteriële werking heeft. Je drinkt het kruidenmengseltje normaal gesproken uit een uitgeholde kalebas (maar vooruit, het mag ook gewoon uit je favoriete theemok) met een metalen rietje. Is ’t op? Dan kun je het opnieuw met heet water bijvullen. Uit één portie kruiden kun je namelijk zo’n tien mokken trekken.

Per 100 ml: 20 mg cafeïne

Een matcha latte bestaat uit gefilterd water, wat (plantaardige) melk en matcha. Deze Chinese groene thee wordt tussen twee molenstenen tot een felgroen poeder gemalen. Er zit misschien een lage dosering cafeïne in, maar wel een ander bestandsdeel dat je een enorme energieboost gaat geven en helpt focussen, namelijk L-theanine.

Per 100 ml: 34 mg cafeïne

Verse gemberthee

Gember kan een flinke oppepper geven. Het opent je holtes, stimuleert je bloedsomloop en tegelijkertijd kan het er zelfs voor zorgen dat je béter slaapt. Stress of slaaptekort zorgt namelijk soms voor irritaties en ontstekingen en gember werkt juist ontstekingsremmend. Ideaal: de voordelen, maar niet de vervelende bijwerkingen. Dat wordt dus wat verse gember raspen boven een hete mok water.

Per 100 ml: 0 mg cafeïne

Champignonkoffie

Yes, je leest het goed. Champignonkoffie is een ding. Ook het merk Four Sigmatic beweert een drankje te bieden dat alle voordelen van cafeïne biedt, maar dan zonder vervelende bijwerkingen. Gelukkig smaakt ’t dan weer niet naar champignons, want ze worden alleen gebruikt om te drogen en pureren. Je proef daar later niets meer van.

Per 100 ml: 20 mg cafeïne

Pepermuntthee

Deze kruidenthee bevat geen cafeïne, maar kan je toch een beetje wakker schudden. Daar komt dan nog bij dat het je sportprestaties verbetert en de zuurstofconcentratie in de hersenen verhoogt. Waar je op z’n beurt ook weer alerter van wordt.

Per 100 ml: 0 mg cafeïne

Zelfgemaakte ice tea

Voor hen die liever iets fris willen is er nog zelfgemaakte ice tea. Lastig om te maken? Nee hoor: kook water, laat het trekken met Engelse earl grey, wat schijfjes citroen en honing en eventueel wat mandarijn. Zet het in de koelkast – hoe langer hoe sterker – en binnen een paar uur schenk je home made ice tea in.

Per 100 ml: 25 mg cafeïne

Maximum per dag

De hamvraag: hoeveel cafeïne mogen we dan eigenlijk iedere dag naar binnen slokken? Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan 400 milligram cafeïne per dag te drinken. Luister vooral ook naar je eigen lichaam, omdat iedereen weer anders reageert op het stofje. Krijg je trilhanden na je zoveelste kop koffie of thee? Laat de volgende kop dan toch echt maar staan.

